Bari, nonna Rosanna sconfigge il Covid per ben due volte e spegne 100 candeline

BARI - Grande festa a Bari per nonna Rosanna Interesse che ha spento oggi, 12 novembre, ben 100 candeline. Un traguardo festeggiato da tutta la famiglia, figli, nipoti e bisnipoti che l'hanno riempita di regali e omaggi floreali. Nonna Rosanna è davvero una donna indistruttibile, ha sconfitto per ben due volte il Covid, la prima volta in pieno lockdown (come raccontato dalla Gazzetta del Mezzogiorno) aveva messo ko la malattia occupando le sue giornate di quarantena con tagliatelle e orecchiette fatte in casa, rigorosamente a mano.

Il virus è tornato a farle visita una seconda volta, ma complice una tempra granitica, ne è uscita di nuovo indenne. E per il suo compleanno è stata prontissima a celebrare questo traguardo con tutti i suoi cari. Alla festa, organizzata dalla nipote Maria Azzurra Restaino, ha preso parte anche il Comune di Bari inviandole una targa al merito. Ecco gli scatti più belli di questa giornata indimenticabile per nonna Rosanna. A lei, assidua lettrice del nostro quotidiano, vanno gli auguri della Gazzetta del Mezzogiorno.