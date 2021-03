Ecco l'hub vaccini in Fiera, il più grande della Puglia. 31mila over 80 vaccinati. Lopalco: «Pronti a 50mila dosi al giorno»

BARI - «Il piano vaccinale in Puglia procede al massimo ritmo consentito dalla disponibilità di vaccini. I primi effetti sulla pandemia già si osservano: è crollato il numero di casi fra gli operatori sanitari ed i casi fra gli ultra 80enni sono per la prima volta inferiori a quelli registrati nelle fasce di età più giovani. Il sistema Puglia è già pronto per somministrare fino a 50.000 vaccini al giorno": lo annuncia l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Oggi c'è stata una nuova consegna di vaccini da parte del Governo centrale pari a 79.560 dosi del vaccino Pfizer.

Intanto sono iniziati oggi i richiami con le seconde dosi di vaccino agli over 80, per la precisione sono 31.357 le persone che hanno completato il ciclo. Per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio, invece, la situazione è ancora a macchia di leopardo: in alcune province sono state avviate, come Bari e Bat, in altre ancora no. Ad oggi sono 503.332 le dosi somministrate in tutto in Puglia a fronte di 581.545 consegnate, pari all’86,6% Di queste: 84.990 al personale scolastico, 13.683 alle forze armate. Le prime dosi a queste ultime due categorie, effettuate principalmente con Astrazeneca, sono state quasi completate del tutto. In settimana si recupereranno anche le vaccinazioni che erano state sospese la scorsa settimana a seguito del momentaneo blocco di Astrazeneca e poi riprogrammate. Ad oggi sono 31.889 le dosi complessive somministrate dalla Asl di Bari a personale scolastico e Forze dell’ordine. Intanto questa mattina Direzione penitenziaria e Unità di medicina penitenziaria di Bari hanno avviato le prime 72 vaccinazioni nel carcere di Bari destinate a detenuti e agenti penitenziari. Le vaccinazioni proseguiranno anche domani con altre 84 somministrazioni.

ECCO L'HUB VACCINI IN OSPEDALE FIERA - È in fase di ultimazione l’allestimento del più grande hub vaccinazioni della Puglia, all’interno della Fiera del Levante di Bari. ASL, Dipartimento di prevenzione e Protezione civile sono al lavoro per attivare nel corso di questa settimana le prime postazioni del padiglione 7 destinato alle vaccinazioni di massa. “L’hub fiera potenzia la rete delle postazioni vaccinali della Puglia che saranno circa 60 con l’obiettivo di mantenere elevati standard di somministrazione a livello nazionale - spiega l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco- centri grandi come questo ci aiuteranno a concentrare le risorse e a dare una ulteriore spinta alla campagna vaccinale regionale”.

L’hub Fiera – che si sviluppa su una superficie di 2300 metri quadrati – è dotato di percorsi differenziati per utenti e operatori sanitari: all’interno 20 postazioni, due sale di preparazione, 4 spogliatoi, 2 sale di attesa, 2 sale osservazione, una sala relax e servizi igienici. “La struttura è stata realizzata secondo criteri di comfort e accoglienza per la popolazione – dichiara dg ASL Bari, Antonio Sanguedolce – è un fiore all’occhiello che potrà – una volta portate a regime tutte le postazioni –rispondere alla adesione sempre più larga dei cittadini che vogliono partecipare alla campagna vaccinale anti Covid”.

Il padiglione 7 è uno dei 20 hub che la ASL di Bari sta attivando su tutto il territorio provinciale in linea con il piano regionale di somministrazione dei vaccini che già da aprile - dopo la conclusione degli over 80 – sarà aperto ad altre categorie e ad altre fasce di età, come fissato dai criteri regionali e ministeriali di somministrazione.