Calcio, al Foggia basta la rete di Vuthaj per superare l'ex capolista Crotone

FOGGIA - La seconda vittoria stagionale è di quelle preziose in casa Foggia. I Satanelli danno un calcio alla crisi, superando di misura ma con merito la ex capolista Crotone. Mister Gallo festeggia la sua prima vittoria sulla panchina rossonera, e lo fa con una prestazione convincente e determinata. A decidere il match, la rete di Vuthaj al 6' del secondo tempo. La squadra di casa avrebbe anche potuto raddoppiare, ma alla fine quel che conta sono i tre punti che rilanciano la squadra in classifica, dopo un inizio di stagione assolutamente deludente.