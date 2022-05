Playoff nazionali, Foggia pesca l'Entella e il Monopoli il Cesena

La sfida tra «vecchie» squadre della B Foggia-Virtus Entella ed il match inedito Cesena-Monopoli. E' questo l'esito pugliese del sorteggio per il primo turno dei playoff nazionali della serie C che riservano l'ultimo accesso alla B. Feralpisalò-Pescara, Palermo-Triestina e Renate-Juventus under 23.

Subentrano le terze classificate dei gironi più la quarta del gruppo A, il Renate, grazie al posto in più guadagnato con la Coppa Italia di categoria. La Virtus Entella è stata considerata la quinta testa di serie (con match di ritorno in casa) per il maggior numero di punti totalizzato in stagione tra le squadre rimanenti. Virtus-Entella è in programma con questo calendario: andata a Foggia domenica 8 maggio, ritorno a Chiavari (in Liguria) giovedì 12 maggio. Cesena-Monopoli vedrà l'andata in Romagna domenica 8 maggio e il ritorno il 12 maggio in Puglia. Come anzidetto, tra i due club non vi sono precedenti. La squadra di Alberto Colombo affronta un avversario che vanta tredici partecipazioni in massima serie A, con l'ultima giocata nella stagione 2010-2011. Vi è invece una stagione che ha visto incrociare il destino calcistico di Foggia e Virtus Entella, ovvero tra il 2017 e 2018 in serie B, quando l'allora squadra pugliese pareggiò all'andata e vinse al ritorno salvando la serie B, «contribuendo» alla retrocessione in C della società biancazzurra.

Regolamento e calendario dei playoff

Terminata la regular season con la promozione di Sudtirol, Modena e Bari, resta da determinare quale sarà l'ultima squadra a conquistare un posto nel prossimo campionato di Serie B. Dopo i primi due turni dei gironi, i playoff entrano nel vivo connla fase nazionale, alla quale sono arrivate Foggia e Monopoli.



PRIMO TURNO (Fase nazionale) - andata domenica 8 maggio; ritorno giovedì 12 maggio 2022

SECONDO TURNO (Fase nazionale) - andata martedì 17 maggio; ritorno sabato 21 maggio 2022

SEMIFINALI - andata mercoledì 25 maggio; ritorno domenica 29 maggio 2022

FINALE - andata domenica 5 giugno; ritorno domenica 12 giugno 2022