Torre Guaceto, ecco i vincitori della gara internazionale Al Gawsit Endurance Cup

Si è svolto a Carovigno in provincia di Brindisi, il 20 e 21 febbraio, il primo internazionale della stagione e ad oggi l’unico in Italia, sfortunatamente, a causa dello stop per la EHV-1 voluto dalla FEI e dalla FISE sino al 21 marzo prossimo. Al Gawsit Endurance Cup © è ormai una garanzia per tutti i cavalieri che vogliono affrontare una bella gara, in uno scenario paesaggistico unico al mondo e con la comodità di avere a pochi passi dal campo gara un endurance Village ( all’jnterno del Meditur Village di Carovigno- Br) a disposizione di cavalieri e crew. Il team organizzativo di Al Gawsit© ha accolto cavalieri da tutta Italia e anche dall’esterno (Kuwait, Chile, Brasile) con un grande sforzo organizzativo in piena pandemia mondiale.

Per la cronaca, vince nella categoria CEI3* 160 km, Matteo Tamburini della Bosana in sella a Eivissa Bosana- Combattuta la gara CEI3* 140 km che ha visto alla fine prevalere il cavaliere chileno Viada de Vivero Boni Benjamin su AS Embrujo alla media di 19.037. Mollo Bruno invece, su Benemir Des Egas, vince la categoria CEI2* con una media gara di 19,222. Si distingue nella CEI2 YJ* la giovane amazzone Sirtori Aurora su Gal Adeed PS.della Bosana- Vince infine la CEI1*, con una buona media di quasi 19kmh, Liberto Gabriele su Thiesi.