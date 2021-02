Torre Guaceto, il 20 e 21 febbraio arriva la gara internazionale Al Gawsit Endurance Cup

Si terrà il 20 e 21 febbraio nella riserva naturale di Torre Guaceto, nel Brindisino, la gara internazionale di equitazione (disciplina endurance) Al Gawsit Endurance Cup, organizzata dall'Oasi del Cavallo, Asd di Carovigno. Dopo il grande successo dei Campionati Italiani Assoluti, che si sono svolti lo scorso mese di ottobre sempre a Carovigno, la Federazione Italiana Sport equestri ha esternato la richiesta di realizzare in tempi strettissimi un’ulteriore competizione internazionale. Il percorso di gara, nella splendida riserva naturale, ha convinto tutti gli addetti ai lavori, tanto da meritare anche la candidatura al mondiale Young Riders e Young Horses per il 2023 e Senior del 2024.

Per la prima volta nella storia della disciplina, parteciperanno alla competizione anche il presidente regionale Fise, Avv. Francesco Vergine, e il presidente nazionale Fise, Avv. Marco Di Paola, al fine di sostenere il comitato organizzatore. Si attendono binomi da tutta Italia, e la delegazione belga sarà a Carovigno per qualificare i propri cavalli in vista del mondiale di maggio a Pisa.