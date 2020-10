Un dolce pancione tra gesso e amore: l'arte della barlettana Isabella Capuano

Pancioni. Arte. Gesso. Colori. Questi i punti cardinali dall'eclettica Isabella Capuano. Artista creativa, 32enne barlettana, dopo il il diploma di moda all'Archimede di Barletta ha fatto galoppare la sua fantasia in maniera strabiliante.

Perchè calchi di gesso di pancione?

«Alcuni anni fa avevo visto su internet lavori di calchi di maternità in gesso. Ma la curiosità non è nata subito. Tuttavia mi sembrava lontano dalle mie abilità. Poi, collaborando con alcuni fotografi come “belly painter”, ho notato quanto l’interesse per la fotografia “maternity” e “new born” stesse crescendo. Allora ho proposto un’altra idea per ottenere un ricordo permanente della maternità, differente dalla fotografia, quale creare un calco in gesso della forma del grembo».

Come si realizza?

«La “prova” del mio primo calco in gesso l’ho fatta sulla prima cliente. L’ho realizzato con alcuni rotoli di garze gessate e un po’ di acqua, nella quale le garze, tagliate della misura desiderata, vengono inumidite. Ogni pezzo viene accuratamente steso sul corpo della donna con pazienza e celerità perché le garze si asciugano velocemente. Ottenuta forma del pancione, dopo vari passaggi in cui il calco viene modellato e levigato, si può decorare».

Cosa ti chiedono le donne incinta?

«Ogni mamma espone i propri sogni. Mi chiedono di dipingere il calco con i colori delle stesse tonalità dell’ambiente in cui verrà esposto il calco e che spesso coincide con la stanza che accoglierà il neonato».

Che dipinti realizzi sul calco?

«Sempre qualcosa che sia originale. Dipingo di tutto: dal personaggio di fantasia al motivo astratto, senza alcun limite, se non quello del gusto personale. Adoro il momento della decorazione. Dalla accurata ricerca dei materiali (quali pietre, paillettes, nastri e decorazioni floreali) alla loro applicazione. Vince la mia creatività mettendoci molto del “mio” (gusto personale), dando vita e personalità ad un oggetto e un ricordo “unico” per ogni mamma».

Che esperienze hai già realizzato?

«Dopo aver osservato il lavoro di altre artiste specializzate nel mestiere del “belly casting” mi sono inserita, attingendo dalla innata passione per i lavori creativi, in questo ramo dell’arte. Durante l’elaborazione dei calchi che ho realizzato ho conosciuto la storia di ogni mamma. È un lavoro che richiede tempo, dedizione, pazienza... mette a alla prova, a volte in discussione, le abilità dell’artista, in questo caso me».

Sei felice dei risultati?

«Ogni lavoro è un processo di crescita artistica e spero di farne tanti. Ogni creazione è una sfida, ma porta con sé una grande soddisfazione. Seguitemi su isabel__design la mia pagina di Instagram».