Andria, in auto targhe rubate e kit pronto per i furti: 3 arresti

I carabinieri di Andria (Bt) hanno smantellato una banda sulla strada esterna Boccotero, nel territorio di Corato (Ba), dedita a riciclaggio e furto aggravato. Si tratta di tre pregiudicati, F.D., 37enne, D.S., 35enne e S.C., 29enne, tutti andriesi. Nel mirino dei militari era finita una berlina sospetta, che è stata intercettata e bloccata con all'interno alcune targhe rubate, mentre l'auto non era risultata oggetto di furto. I militari nel corso della perquisizione hanno trovato materiale e attrezzi per i furti d'auto, arnesi da scasso, due targhe di nazionalità tedesca e due italiane, due centraline elettroniche e abbigliamento utilizzato per camuffarsi. I tre sono stati condotti nel carcere di Trani.