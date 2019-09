La Disfida di Barletta tra colori ed emozioni

Chiude i battenti l’edizione 2019 della Disfida di Barletta. Una tre giorni che ha visto la città vivere in simbiosi con i fatti raccontati da Massimo D’Azeglio nel romanzo Ettore Fieramosca interpretati secondo la vena artistica e teatrale del regista Sergio Maifredi.

La giornata di sabato ha avuto l’epilogo nel certame svoltosi nel fossato del Castello dove i tredici cavalieri italiani hanno «duellato» contro quelli francesi. In realtà, però, oltre al combattimento vi è stato uno spettacolo di oltre due ore che ha mandato in visibilio tutti i presenti che hanno affollato gli spalti. Tutto si è svolto nella massima sicurezza nonostante i potenziali pericoli esistenti se si pensa ai vari fuochi e ai movimenti dei cavalli. Tutto è andato per il verso giusto e per tutto questo le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori hanno lavorato in maniera estremamente professionale.

La Disfida, firmata da Sergio Maifredi, ha offerto anche delle novità di carattere scenico con la meravigliosa esibizione dei cavalli luminosi e la qualità delle musiche e dei testi. Estremamente soddisfatto il sindaco Mino Cannito che si è detto pronto a lavorare al progetto della fondazione al fine di rafforzare il progetto.

Ha voluto salutare l’evento anche il presidente della regione Michele Emiliano che ha apprezzato il momento come fatto qualificante per l’intera Regione. Tante le autorità civili e militari che sono intervenute. Dopo il duello lo spettacolo si è trasferito in città con il corteo che ha mosso i suoi passi per la città che traboccava di barlettani e turisti desiderosi di poter applaudire i protagonisti della tre giorni. Tutto si è svolto regolarmente e senza incidenti durante il passaggio per le vie cittadine e per questo merita un plauso la macchina organizzativa e i vari volontari che non hanno lesinato alcuno sforzo per la buona riuscita dell’evento.

Sinceri gli applausi tributati a tutti i partecipanti alla Disfida, a tutti i figuranti e chiaramente ai protagonisti Roberto Alinghieri (Consalvo da Cordova), Alice Arcuri (Ginevra, Isabella d’Aragona), Corrado d’Elia (Ettore Fieramosca), Alberto Giusta (La Motte), Andrea Nicolini (Inigo Lopez de Ayala».

Altro elemento molto apprezzato da tutti è stato il momento conclusivo con lo spettacolo pirotecnico al castello di Barletta. Una impressionante e indimenticabile «pioggia di fuochi colorati» ha salutato l’edizione 2019.

Tra le note dell’edizione 2019 anche l’iniziativa dell’Avis. «Io sono barlettano nel sangue». E poi: «Avis. Io il sangue lo dono». Campeggia questo, con l’immagine di un cavaliere, sulla speciale T - Shirt celebrativa che l’Avis di Barletta ha voluto dedicare alla Disfida di Barletta.

Chiaramente tutto in uno sfondo rosso come appunto è il sangue. «Abbiamo voluto realizzare questa maglietta per ribadire il nostro appello alla donazione di sangue in questo bel momento della Disfida», ha dichiarato il presidente Leonardo Santo della comunale di Barletta «Prof. Ruggiero Lattanzio».

(foto Calvaresi)