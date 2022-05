Bari Vecchia, la nascita del bimbo non passa inosservata: l'Arco delle Meraviglie si riempie di fiocchi, pupazzi e palloncini

Una volta una nascita era un evento normale e a Bari vecchia c'erano tanti bambini. Oggi è un evento speciale e all'Arco delle Meraviglie festeggiano l'arrivo di Pietro dalla clinica ostetrica come l'arrivo di un eroe, con le mongolfiere e le gigantografie della mamma in dolce attesa e del papà. Siamo, appunto, a Bari Vecchia, dove ieri è nato il piccolo che oggi torna a casa. E per far sapere al mondo del lieto evento, un fiocco azzurro evidentemente non bastava. Il portone, e tutto lo spazio dell'Arco delle Meraviglie, sono stati riempiti di palloncini, fotografie dei neogenitori, papà e mamma col pancione, pupazzi, fiocchi. E sicuramente non c'è il rischio che la nascita passi inosservata.