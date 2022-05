«Il navigar dei santi. Le processioni a mare in Puglia» a Bari il nuovo libro di Mazzarino

BARI - È stato presentato a Bari nel Castello Svevo il nuovo libro di Pippo Mazzarino: “Il navigar dei santi. Le processioni a mare in Puglia”. Al confronto coordinato dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Oscar Iarussi, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Bari, Decaro, il presidente della Regione, Emiliano, il comandante generale della Guardia Costiera, Carlone.

Realizzato per le Edizioni All Around in collaborazione con le Capitanerie di Porto, il libro contiene le schede delle oltre 30 processioni a mare che si tengono in città borghi e frazioni di Puglia ed un saggio introduttivo sui Santi “venuti dal mare”, Nicola e Cataldo, patroni di Bari e di Taranto, ai quali sono dedicate, in singolare sincronicità, l’otto maggio, le due più importanti processioni a mare pugliesi.