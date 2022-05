Il Vintage market spopola a Bari: parola d'ordine riciclo

BARI - Torna a Bari la quarta edizione del Vintage Market: l'evento nel quartiere Libertà di Bari, è allestito negli spazi del Palamartino. Si tratta di una speciale “spring edition” della mostra mercato in cui professionisti e appassionati espongono e vendono i propri manufatti e collezioni di vario genere: il mercatino è aperto al pubblico da sabato 30 aprile e domenica 1 maggio dalle ore 12 alle 22 e domenica 1 maggio dalle ore 10 alle 21, con 100 espositori, (30 in più rispetto alla precedente edizione), provenienti da Puglia, Campania, Toscana, Basilicata, Molise e Sicilia.

“Vintage is the way to save Planet” è lo slogan della manifestazione: accanto alla mostra mercato, che si sviluppa sia negli spazi esterni sia in quelli interni del palazzetto, è possibile degustare alcune specialità pugliesi nell’area food allestita per l’occasione con la collaborazione dei ragazzi del Barproject e On – Off Stutalacapa con tutto il packaging 100% plastic free.

E nella zona verde, come mostrano le immagini, è stata allestita un’area relax con arredamenti vintage in stile provenzale mentre un dj set accompagna i visitatori per tutta la durata della kermesse.

Il Vintage Market Bari, organizzato da Bidonville vintage store con il patrocinio del Municipio I, rappresenta una collaborazione virtuosa con l’amministrazione comunale per animare la scena sociale e culturale cittadina.

Si accede alla mostra mercato al costo di ingresso di 2 euro.