BARI - Torna il Gran Prix di Bari. Dopo la pausa del 2021 dovuta alla pandemia gli amanti delle moto e auto d'epoca fanno rombare i motori nella manifestazione biennale per auto d'epoca organizzata da Old Cars Club nel centro del capoluogo pugliese. L'appuntamento è dal 22 al 25 aprile prossimi. L'evento non propone solo una gara tra vetture da corsa storiche, ma numerosi appuntamenti collaterali tra mostre, manifestazioni legate ai bambini, incontri sulla sicurezza stradale e glamour.

Ecco le foto e il video in attesa della gara di regolarità che si terrà in uno spettacolare scenario serale nel classico circuito attorno alla città vecchia e la rievocazione storica con tre manche competitive, lunedì 25, a partire dalle 9. Prevista la partecipazione di una cinquantina di vetture da F1 e da corsa del passato.