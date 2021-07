Bari, spettacolare incidente: nessun ferito

Bari - Spettacolare incidente questa mattina nel rione Carrassi, per fortuna senza feriti gravi. Lo scontro tra una Fiat Panda e una Fiat Croma si è consumato all'angolo tra via Giulio Petroni e via Bottalico. I tre occupanti delle due autovetture ne sono usciti con qualche graffio e un enorme spavento. Sul posto agenti della polizia locale e soccorritori.