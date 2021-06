Bari straripa di rifiuti ingombranti: abbandonati in strada da giorni

BARI - Incivili allo sbaraglio: a poche ore dal G20, evento che accoglierà a Bari delegazioni provenienti da tutto il mondo, per le strade del capoluogo pugliese si trovano rifiuti ingombranti non raccolti da alcuni giorni, cartacce e bisogni di ogni tipo sui marciapiedi. Per non parlare dei bidoni della spazzatura stracolmi di immondizia. Colpa dei soliti "sporcaccioni" che da Corso Italia, passando per il centro di Bari fino al lungomare e al Libertà, anziché contattare l'Amiu per rimuovere i rifiuti li abbandonano a caso per la città.