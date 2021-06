Bari, caos all'hub in Fiera: in centinaia in fila sotto il sole per la dose di vaccino

BARI - Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid anche nell'hub della Fiera del Levante di Bari, ma non terminano le lunghe code e i disordini. Stamattina si sono registrate lunghe code di utenti in attesa di ricevere la dose, incolonnati sotto il sole cocente di queste ore: ecco la situazione mezz'ora fa all'ingresso della Fiera. Le persone presenti hanno riferito anche che c'era un corridoio coperto ma completamente vuoto e non utilizzato. Chissà per quale motivo i baresi sono stati costretti a rimanere sotto la calura anziché potersi riparare al fresco.