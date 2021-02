Bari, in via Manzoni e piazza Risorgimento regna il degrado

Le foto sono eloquenti: il degrado si sta impossessando sempre di più di via Manzoni, pieno centro a Bari. Una via che sta lentamente morendo con decine di negozi che stanno chiudendo, discariche a cielo aperto, piante divelte. Nel quartiere, purtroppo, gli atti di vandalismo stanno aumentando: in piazza Risorgimento le colonnine del bike sharing sono distrutte, la fontana è utilizzata come cestino per buttare i rifiuti, le piante sono addirittura portate via, in alcuni casi. Insomma, a cavallo tra il centro e il quartiere Libertà la situazione è spiacevole: ci si chiede se non sia il caso di correre ai ripari.