Frontale fra due auto tra Ruvo e Molfetta, una 20enne muore sul colpo

Una 20enne di Ruvo di Puglia (Ba), Rosanna Bernocco, è morta sul colpo questa mattina in uno scontro frontale tra la Fiat Punto su cui viaggiava come passeggera insieme con un amico, rimasto ferito, e una Wolkswagen Golf con a bordo una donna, anche lei ferita. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 sulla Strada provinciale 56 tra Ruvo e Molfetta. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale.

Stando ad una prima ricostruzione, la Punto con a bordo i due ragazzi che percorreva la Sp in direzione Molfetta avrebbe sbandato ad una curva invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente con la Golf. La 20enne, sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto, sarebbe morta sul colpo, mentre i conducenti delle due auto sono rimasti feriti e portati negli ospedali di Bari e Molfetta. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica e sull'accertamento di eventuali responsabilità procede la Procura di Trani.