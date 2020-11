Bari, trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione: denunciato

Un uomo residente a Putignano (Ba) è stato sorpreso questa mattina dalla polizia locale di Bari a trasportare rifiuti speciali con un motocarro Apecar senza autorizzazione. È stato intercettato in via Capruzzi senza il possesso di alcuna iscrizione semplificata all'Albo dei Gestori Ambientali. Il veicolo è stato sequestrato e l'uomo sarà denunciato per attività abusiva di gestione di rifiuti: probabilmente il materiale doveva essere destinato alle campagne cittadine periferiche.