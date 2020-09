Fuoco nella notte a Terlizzi: bruciate tre auto

Incendiate tre auto nella notte a Terlizzi (Ba). A darne notizia è Puliamo Terlizzi, i cui volontari sono intervenuti questa notte insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco intorno alle 3, in via Lucca, per il rogo, che ha interessato tre vetture. Nessun ferito, ma i residenti della zona sono rimasti molto turbati, svegliati anche dall'odore acre. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.