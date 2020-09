Bari, sgombero in Corso Italia: clochard aggredisce operatore Amiu. L'azienda si costituisce parte civile

BARI - Clochard aggrediscono un operatore dell'Amiu Puglia durante un'operazione di sgombero su corso Italia a Bari, concordata con la Polizia locale ed effettuata alla presenza degli agenti. I senza fissa dimora hanno inveito contro una squadra di dipendenti dell'Amiu e alla fine un operatore è stato anche aggredito fisicamente.

«Si tratta di un episodio increscioso – commenta il presidente di Amiu Puglia, Sabino Persichella – ai danni di lavoratori impegnati nello svolgimento del proprio dovere. A questi dipendenti, e in particolare all'operatore aggredito fisicamente, va la mia solidarietà personale e quella dell'intera Azienda. Ogni volta che eseguiamo interventi così delicati, siamo sempre accompagnati dalla Polizia locale, che ci scorta e ci segue nel corso dell'intera operazione, che viene sempre preventivamente concordata con la PM e che si svolge nel pieno rispetto della dignità dei senzatetto. Episodi del genere non sono ammissibili, Amiu Puglia è costantemente accanto ai propri dipendenti e, per questo motivo, ci costituiremo parte civile».

«L'Azienda - continua Persichella è sempre in prima linea per la pulizia della città. I nostri operatori fanno quotidianamente il proprio dovere, per ripristinare il decoro sulle strade considerate, da alcuni incivili, discariche a cielo aperto. Non più tardi di questa mattina, siamo intervenuti anche in corso Mazzini dove, a causa dei tanti rifiuti abbandonati, non era possibile percorrere una parte di marciapiede. Il nostro è un impegno costante, per questo, episodi come quello di corso Italia sono intollerabili».