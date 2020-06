Bari, negativo il secondo tampone su infermiera Di Venere. Al via test in 8 ospedali

BARI - E’ risultato negativo il secondo tampone al quale è stata oggi sottoposta l’infermiera dell’ospedale Di Venere di Bari che ieri era invece risultata positiva al Covid-19. Lo comunica l’Asl Bari. «Durante la somministrazione di tamponi diagnostici al personale sanitario si è riusciti ad intercettare un singolo caso di «debole positività» al virus Sars-Cov 2, rivelatosi negativo sia al secondo tampone di controllo sia al test sierologico», si legge in una nota.

«Nel frattempo - spiegano dall’Asl - erano state adottate le misure precauzionali più elevate all’interno del reparto di Medicina. La ASL Bari e la direzione medica dell’Ospedale, coerentemente con le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione e del medico competente, avevano avviato la procedura per individuare i contatti stretti, sottoponendo a tampone anche i degenti: per tutti l’esito dell’esame è risultato negativo. Di qui la decisione di riattivare i nuovi ricoveri, sospesi precauzionalmente, già nelle prossime ore». Intanto, l’Asl Bari ha deciso di avviare una indagine sierologica a tappeto in otto ospedalii: Di Venere, Triggiano, San Paolo, Altamura, Molfetta, Corato, Monopoli, Putignano e Terlizzi.