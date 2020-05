Spacciavano vari tipi di droga a Palo del Colle: arrestati in tre

I carabinieri hanno arrestato tre spacciatori a Palo del Colle (Ba). Durante un'operazione di controllo nel centro storico hanno sorpreso un nordafricano di 36 anni che in più occasioni aveva ceduto dosi di stupefacenti. L'uomo, un tunisino, è stato perquisito: aveva con sé 80 euro in banconote di vario taglio, e in casa 50 grammi di eroina e 2 di cocaina. Gli altri due arrestati sono due giovani del luogo, scoperti mentre smerciavano marijuana, con tanto di nascondiglio dove nascondere la droga in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno scoperto che lo stupefacente veniva nascosto in un vano contatore dell'acquedotto. I due avevano 520 euro in contanti, e 25 dosi di marijuana. Tutti si trovano ai domiciliari.