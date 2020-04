Noicattaro, a Pasquetta in campagna per bruciare teloni di vigneti: nei guai 73enne

NOICATTARO - Controlli serrati durante le festività di Pasqua e Pasquetta in tutta la provincia di Bari per sanzionare chi, in barba ai divieti imposti per l'emergenza coronavirus, si è recato in campagna per svolgere attività o lavori non autorizzati. E, proprio a seguito di tali perlustrazioni, a Noicattato la Polizia Locale ha sorpreso il titolare di una azienda agricola intento nel depositare teloni e reti per vigneti e a dar fuoco agli stessi. Ha impedito che un altro deposito da lui creato subisse la medesima combustione illecita.

L'imprenditore agricolo, un uomo di 73 anni, è stato denunciato per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività economica e combustione illecita. Il terreno sul quale era stato appiccato il falò, invece, è stato sottoposto a sequestro giudiziario.