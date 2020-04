Bari, cittadino cinese regala 400 mascherine a Polizia Locale

Il signor Stefano Baidu, cittadino cinese da molti anni residente a Bari, questa mattina ha raggiunto il Comando della Polizia Locale per ringraziare tutti per il servizio svolto e donare 400 mascherine chirurgiche agli Operatori, da utilizzare per i Servizi esterni su strada, quale dono da parte della comunità cinese a Bari. Il Signor Baidu sta donando ulteriori quantitativi anche agli Operatori sanitari e alle altre Forze di Polizia presenti in città. Un gesto di sincero amore per la nostra Città che attesta l'amicizia consolidata tra Italia e Cina.