Bari, sorpresa in un palazzo di Poggiofranco: mascherine nella cassetta della posta a tutti i condomini

BARI - La solidarietà non si ferma nemmeno con il Coronavirus in circolazione: grazie alla generosità di una famiglia cinese di Bari le mascherine arrivano nella cassetta postale a tutto il palazzo. È quanto hanno potuto constatare i condomini di una palazzina di Poggiofranco, che hanno trovato una busta delle lettere con sopra scritto «Andrà tutto bene» accompagnate da un sacco di mascherine.

L'iniziativa, segnalata da un lettore della Gazzetta del Mezzogiorno (attraverso i nostri canali social) è stata realizzata da una famiglia cinese che vive nel palazzo, che ha avvertito tutti i residenti con un messaggio: «Andrà tutto bene. Ciao a tutti cari vicini di casa, abbiamo preparato un pensiero ad ognuno di voi» si legge nel foglio affisso nell'androne del condominio. Un gesto tenero e importante, in un momento in cui le mascherine scarseggiano e proteggersi è necessario per evitare di continuare a diffondere il virus.