Aeroporto Bari, Anna Dello Russo inaugura Vip lounge

E’ stata Anna Dello Russo, direttrice creativa di Vougue Japan e icona della moda, a inaugurare oggi la Executive vip lounge dell’aeroporto di Bari: una sala di 200 metri quadri che offre servizi di qualità in spazi confortevoli per migliorare l’esperienza di viaggio. «Viva la Puglia», ha esordito Dello Russo. «Mi hanno sempre chiesto dove vivi tu? E ho sempre detto negli aeroporti e negli aerei». «Per me - ha aggiunto - venire a inaugurare questa vip lounge significa molto. Chiude un pò un cerchio. Gli aeroporti non devono essere dei luoghi chiusi, anonimi. Sono delle piazze di incontro dove finalmente la porta si apre verso il mondo».

«Oggi inauguriamo la vip lounge che per noi rappresenta l'essenza dell’aeroporto - ha detto il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - quindi non solo una infrastruttura tecnica ai massimi livelli per quanto riguarda la sicurezza in generale del passeggero, ma del suo comfort».

Alla Executive vip lounge possono accedere i titolari delle fidelity card Aeroporti di Puglia Top e Plus, i titolari di card 'Priority Pass', e i passeggeri business e frequent flyer dei vettori che hanno sottoscritto un accordo di accesso alla Executive vip lounge: Gruppo Lufthansa (Luftansa, Swiss, Austrian); Air France esclusivamente per i voli operati dalla compagnia francese; S7; Iberia Express; e Turkish Airlines.

«Un’offerta commerciale divisa in tre livelli - ha spiegato Onesti - con tre tipi di tessere». Le tessere offriranno, tra l'altro, tariffe scontate per il parcheggio multipiano e l'accesso al 'fast track' per superare velocemente code e controlli di sicurezza.

«Una vip lounge che serve a ospitare i turisti di grande spolvero - ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano, presente all’inaugurazione - che vogliono essere trattati così. E noi ci adattiamo alle esigenze del mercato».