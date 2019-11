Forte vento a Bari: albero si spezza e cade sulle auto parcheggiate

Paura a Bari in via San Francesco d'Assisi, in pieno centro, dove un albero è caduto per il forte vento, spezzandosi in due e finendo sulle auto parcheggiate. Non ci sono stati danni a persone, fortunatamente. Ma il vento sta soffiando forte in queste ore sulla città e su tutta la Regione, e in serata sono previste anche abbondanti piogge.

(foto Luca Turi)