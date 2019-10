Bari, la domenica è di corsa sul lungomare con la Half Marathon

In migliaia questa mattina hanno approfittato della bella domenica di fine ottobre per correre la settima edizione della Ganten Bari21 Half Marathon, sul lungomare del capoluogo pugliese, insieme alla finale del Gran Prix Triathlon. Una domenica di grande sport che ha visto il percorso della maratona cambiato: come sempre tre distanze di gara, la 21 chilometri, la 10 e la 5, ma i podisti si sono diretti verso i quartieri della Fiera del Levante e di San Cataldo, dopo aver attraversato la città vecchia. Rientro sempre in centro e gran finale sul corso Vittorio Emanuele.

(foto Luca Turi)