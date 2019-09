Bari, riparte il cantiere in piazza Redentore, Decaro: «Il sogno è finire a gennaio»

BARI - Ripartono i lavori di riqualificazione in piazza Redentore a Bari: «La scadenza è aprile ma l'obiettivo è terminarli per gennaio, in occasione della Festa di San Giovanni Bosco», ha annunciato il sindaco Decaro durante il sopralluogo avvenuto questa mattina nel quartiere Libertà. Dopo la pausa delle ultime settimane, gli operai hanno cominciato ad effettuare gli interventi sulla pavimentazione. In precedenza, sono stati realizzati i sottoservizi, il sistema di raccolta delle acque piovane e gli impianti di illuminazione nonché di videosorveglianza.



«Nei prossimi mesi - ha spiegato il sindaco Antonio Decaro dopo il sopralluogo di questa mattina sul cantiere - qui arriveranno alberi, arredi, panchine e giochi. Dal lato opposto invece, con il rifacimento dei marciapiedi di via Martiri d'Otranto, si stanno recuperando alcuni posti auto. Sempre nel quartiere Libertà - aggiunge - sono ricominciati anche i lavori di piazza Disfida di Barletta e presto si avvierà il cantiere del parco nell'ex Gasometro. Tutti questi lavori sono stati finanziati dal "piano periferie" nazionale, così come quelli del quartiere San Paolo per i quali si stanno completando le procedure per la gara d'appalto» conclude il primo cittadino.