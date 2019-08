Bari, guida senza patente, inseguito da Polizia Locale si schianta contro un palo: preso

La fuga è durata poco ed è terminata con uno schianto e un arresto. Questa mattina a Bari un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale all'incrocio tra via De Napoli e via Dei Mille: una vigilessa si è lanciata al suo inseguimento, e la fuga è terminata proprio con uno schianto all'incrocio. L'uomo è stato arrestato.

È cominciato tutto quando una pattuglia della Polizia Locale in moto ha intimato l'alt all'uomo, un 22enne di nazionalità libica, ma residente a Gioia del Colle (Ba), che stava guidando mentre parlava al cellulare. L'uomo non si è fermato ed è fuggito: è riuscito a speronare una moto, guidata da un'agente che ha subito lievi lesioni, e a incidentare altre due auto in sosta prima di essere fermato. È stato arrestato per resistenza e lesioni causate e subite da un'agente, e deve anche rispondere per guida senza patente (mai conseguita) e per aver rifiutato di sottoporsi all'esame alcolemico. Sequestrate anche alcune dosi di cannabis trovate nel veicolo.

(foto Luca Turi)