Bari, bicicletta contro camion: grave un 86enne

Un anziano di 86 anni è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto questa mattina nel quartiere Libertà a Bari. A quanto si apprende, l'uomo era a bordo di una bicicletta, e arrivato all'incrocio tra via Napoli e via Brigata Regina ha impattato contro un camion. L'anziano è stato soccorso dal 118, sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.

(foto e video Luca Turi)