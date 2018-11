Bari, la giornata delle Forze Armate: adulti e bambini al Sacrario

Oggi è la giornata del'Unità nazionale e delle Forze Armate. A Bari al Sacraio dei Caduti in via Gentile, al rione Japigia, che raccoglie i resti di oltre 75mila soldati, marinai e aviatori caduti nei due conflitti mondiali, di cui 41mila ignoti, cerimonia alla presenza del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato ha deposto una corona d’alloro in onore dei caduti di tutte le guerre durante la cerimonia al Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate.

Ad accoglierla le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, il sottosegretario di Stato per l'istruzione, il senatore Salvatore Giuliano, in rappresentanza del governo e il comandante delle scuola dell’Aeronautica militare/terza regione aerea e del presidio militare di Bari, il generale di squadra aerea Umberto Baldi, in rappresentanza del capo di stato maggiore della difesa, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il sindaco di Bari e presidente ANCI, Antonio Decaro. All’ingresso del Sacrario anche due classi di bambini di una scuola elementare che hanno salutato la presidente del Senato sventolando bandiere tricolore. Dopo la deposizione della corona, la presidente ha firmato l’albo d’onore.

Grande partecipazione di cittadini, adulti e bambini, per un evento che è celebrato in tutti i capoluoghi di provincia e in numerose città della Puglia.