Al Medimex si presenta il Cinzella Festival, Grottaglie attende Franz Ferdinand, Afterhours, Marlene Kuntz

Franz Ferdinand, Afterhours, Marlene Kuntz, White Lies, Battles, I Hate My Village, Digitalism: ecco alcuni tra i nomi più attesi che dal 17 al 20 agosto alle Cave di Fantiano di Grottaglie (Ta) daranno vita alla terza edizione del Cinzella Festival, dedicato a musica e cinema, che è stato presentato questa mattina a Taranto all’interno del programma del Medimex. Il Festival è organizzato dall’associazione culturale AFO6 - Convertitori di Idee, in collaborazione con Radar Concerti e con il patrocinio di Apulia Film Commission.

È stato proprio Cesare Veronico di Puglia Sounds, patron del Medimex, a lanciare il messaggio di positività e di appoggio all’evento, sottolineando il valore di un festival del genere. Simonetta Dellomonaco, di Apulia Film Commission, auspica anche di continuare il partenariato e di far crescere le attività del territorio di Taranto per tutto l’anno. Main Sponsor birra Raffo, e l’attore Michele Riondino, direttore artistico, ha anche ringraziato Dionisio Ciccarese per la partnership con Autoclub, che si occuperà di trasportare gli artisti.

Musica e cinema, quindi, animeranno le Cave di Fantiano. Entrando nel vivo del programma musicale, il 17 agosto sul main stage dalle 21 si alterneranno I Hate My Village e Battles, preceduti sul Cinzella Stage dai Minimanimalist, Elyus Inferno & Magic Octagram, e seguiti dal dj set di Digitalism.

Il 18 agosto sarà il giorno di Marlene Kuntz e White Lies, la serata sarà aperta dai Leitmotiv e chiusa dal dj set di Luca De Gennaro. Gli Afterhours saranno invece il nome di punta della giornata del 19 agosto, mentre sul Cinzella Stage si alterneranno Sound’s borderline, Mother Nature, Party Smith. Gran finale il 20 con i Franz Ferdinand, che infiammeranno il main stage, mentre sul Cinzella Stage attesee performance di N.A.I.P., Walter Celi, Studio 82 e Miss Pia (Dj Set).

Sarà invece il Castello Aragonese di Taranto a ospitare la sezione dedicata al cinema del Cinzella Festival, dall’11 al 13 agosto, con direzione artistica dell’attore Michele Riondino. Il programma (ancora in fase di completamento) prevede l’11 agosto la proiezione di New Order: Decades (anteprima nazionale), e di Le retour à la raison, musique pour trois films de Man Ray. Il 12 agosto sarà il giorno dell’anteprima di At the Matiné, di Giangiacomo De Stefano, mentre il 13 chiusura con Boom! A Film About the Sonics (anteprima nazionale), e Noi siamo Afterhours, con la presenza del regista Giorgio Testi e di Rodrigo D’Erasmo.

(foto Todaro)