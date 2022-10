I podcast della Gazzetta e Italia Foodball Club: puntata 3

Italia Foodball Club torna a giocare con La Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco la terza puntata della nuova stagione dei podcast di Vito Romaniello sul nostro canale Spotify e online.

L’ULTIMA B DELLA FIDELIS ANDRIA CON ALESSANDRO MARZIO

È stato l’unico giocatore a scendere in campo in tutte e 38 le partite del campionato di serie B 1998-99, l’ultimo in B della Fidelis Andria. Il centrocampista Alessandro Marzio è stato in Puglia le ultime tre stagioni dello scorso millennio. Oltre che nel logo della squadra di calcio, l’ottagono della pianta di Castel del Monte si trova nella bandiera della Regione Puglia. Ai piedi della fortezza c’è la masseria dove lavora Lorenzo Bianchino, il casaro che nell’inverno del 1956 inventa la Burrata di Andria.