I podcast della Gazzetta e Italia Foodball Club: puntata 2

MARCO ESPOSITO SALE IN A CON IL BARI DI ANTONIO CONTE

In provincia di Taranto, fra le vie di Massafra, gioca a pallone un bambino che riesce ad arrivare in serie A: Marco Esposito. La famiglia si trasferisce in Lombardia quando ha 6 anni e Marco torna in Puglia da adulto. Con il Bari di Antonio Conte vince il campionato di B e quando ricorda quel 9 maggio 2009, il giorno della promozione, si emoziona ancora. E quando gusta le sgagliozze torna improvvisamente a casa, anche quando si trova a centinaia di chilometri di distanza.