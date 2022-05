I podcast della Gazzetta del Mezzogiorno: puntata 11

La Gazzetta del Mezzogiorno sbarca anche nel mondo dei podcast sulla piattaforma Spotify. Al centro di questa nuova avventura, tutta da ascoltare, ci sono come sempre le storie e le particolarità dei territori di Puglia e Basilicata. Ecco la puntata 11. Il podcast è in collaborazione con Italia Foodball Club, format realizzato dal giornalista Vito Romaniello.

Episodio 11 – Il Gallipoli del “Principe” Giannini arriva per la prima volta in B

Nel 2002 l'imprenditore del petrolio Vincenzo Barba rileva la squadra di calcio di Gallipoli in Eccellenza e la porta in Serie B, tenendo fede allo slogan del suo progetto: “B come Barba”. Tre promozioni in tre anni: il Gallipoli nel 2006 è promosso in C1 e vince la Coppa Italia di Serie C. Nel 2008-09 con Giuseppe Giannini in panchina, la storica promozione tra i cadetti.