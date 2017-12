Assalto al cantiere Tap di Melendugno

Ci sono anche donne e ragazzi minorenni tra i 52 attivisti No Tap portati in questura nel pomeriggio, a Lecce, dopo aver tentato di forzare la zona rossa del cantiere Tap a Melendugno (Lecce), interdetta su disposizione della Prefettura. Durante l’assalto, due poliziotti che inseguivano i manifestanti in fuga, sono caduti da un muretto a secco e sono rimasti feriti: uno ha riportato una frattura alla spalla e sarà operato; l’altro una frattura al polso destro.