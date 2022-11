Salvataggio in alto mare. Un bellissimo esemplare di tartaruga è stato recuperato e tratto in salvo dall'equipaggio della nave della Marina Militare "Thaon di Revel".

Il pattugliatore polivalente d’altura, al comando del capitano di fregata tarantino Emanuele Morea, è impegnato in un lungo periodo di attività internazionali iniziate lo scorso 12 agosto con la partecipazione a diverse operazioni fuori dal bacino mediterraneo, fino a toccare il Mar Arabico e l’area dello Stretto di Hormuz. L'unità navale è inserita nel dispositivo internazionale denominato "EMASoH", missione della quale il "Thaon di Revel" è anche nave bandiera della stessa operazione.

Proprio durante un pattugliamento nelle acque al largo del Mare Arabico, la nave della Marina ha incrociato la tartaruga che era intrappolata in un grosso sacco di plastica. Galleggiava sul pelo dell'acqua e si muoveva a fatica. Sicuramente non sarebbe sopravvissuta a lungo in quelle condizioni.

L'equipaggio italiano non ha esitato un minuto e, dopo aver recuperato il fardello, ha liberato la tartaruga. Dopo una foto ricordo la tartaruga, dal coloratissimo carapace, è tornata a nuotare felice in mare.