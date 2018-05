Prima ha litigato con un suo connazionale poi non ha esitato a prendersela con un poliziotti afferrandolo per la cravatta della divisa e tentando di strangolarlo. Con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, un nigeriano di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria. L'uomo stava litigando con un altro straniero sul marciapiede del binario 3, dove stava per partire il treno Intercity Taranto-Roma: all'arrivo degli agenti, il nigeriano si scagliava contro uno dei poliziotti stringendogli la cravatta attorno al collo. Da lì si innescava una violenta colluttazione con altri poliziotti che, poco dopo, con non poche difficoltà, riuscivano a bloccarlo e neutralizzarlo. Un agente era accompagnato presso il Pronto soccorso dell’ospedale S.S. Annunziata laddove e medicato per diversi traumi al corpo ed esiti di strangolamento.