Redeghieri-Berti, insolito duetto

ROMA, 17 GIU - Un'icona della musica leggera e l'ex chanteuse della scena indie, due personalità diverse ma entrambe appartenenti alla stessa terra: Orietta Berti e Mara Redeghieri duettano sulle note di "Cupamente", brano scritto dalla Redeghieri per il suo ultimo album "Recidiva", uscito nel 2017, ora interpretato da entrambe, appena uscito nelle radio. Un incontro inconsueto, ma scritto nel destino. "Finkela barkava" figura infatti come uno dei primi stralunati brani coverizzato dagli Üstmamò, immancabile nei live dalla band di cui Mara fece parte negli anni '90, pubblicata nel 1992 in "Maciste contro tutti", e che colpì la Redeghieri sin dall'inizio per la freschezza unita al tono popolare e tradizionale. A ottobre scorso Mara decide così, per riallacciare i fili, di inviare ad Orietta "Cupamente". Il risultato è un duetto singolare, giocoso ma anche evocativo.