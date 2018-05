Fca, entro l'11 di agosto l'ultima Fiat Punto targata Melfi

MELFI (Potenza) - Sabato 4 oppure sabato 11 agosto 2018: potrebbe essere una di queste, la data corrispondente al giorno in cui verrà realizzato l'ultimo modello della Fiat Punto nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Melfi. Si tratta di un'ipotesi, naturalmente, che comunque circola fra gli addetti ai lavori nella piana industriale di San Nicola di Melfi, mentre è iniziato il conto alla rovescia che scandisce l’uscita di scena della Punto. La storica vettura Fiat - considerata da tempo a fine ciclo - potrebbe in realtà essere messa in pensione anche prima, ma in ambito sindacale si continua a ritenere che l’azienda «potrebbe sfruttare fino all'ultimo la concessione per la produzione da parte della motorizzazione, in scadenza ad agosto».

Nessuna comunicazione relativa ad eventuali interruzioni della produzione, del resto, è arrivata in questi giorni ai lavoratori dipendenti e collegati al ciclo produttivo della Punto. Per ora, insomma, si lavora regolarmente. L’ultimo giorno utile per la realizzazione del vecchio modello - in base alle previsioni delle organizzazioni di categoria - diventa quindi sabato 11 agosto, dal momento che dal giorno successivo e fino al 2 settembre lo stabilimento lucano della Fca resterà chiuso per le ferie estive al pari delle altre fabbriche del gruppo. Ma la produzione potrebbe essere interrotta anche il sabato precedente, 4 agosto. Vedremo, quello che avverrà nelle prossime settimane, in attesa, tra l’altro, del primo giugno: giorno in cui sono in programma le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Fca sul piano industriale del gruppo Fca per il prossimo triennio. In ballo, c’è anche e soprattutto il futuro dello stabilimento di Melfi.

Cosa faranno, dal 2 settembre in poi, i circa 900 dipendenti finora impiegati sulla linea della Punto? Cosa ne sarà dei tantissimi giovani assunti negli ultimi tre anni con i contratti a tutele crescenti? Quali saranno le reali prospettive per i numerosissimi interinali assunti soprattutto nell’indotto Fiat? Il dibattito delle prossime settimane, a livello politico e sindacale servirà a fornire alcune risposte ma soprattutto ad orientare l’azienda su possibili scelte mirate alla salvaguardia dei livelli occupazionali, che ad oggi sono sicuramente a rischio. Il terzo modello prima o poi arriverà nella fabbrica lucana. Ma ci vorrà tempo, anche per adeguare le linee produttive della Fca-Sata alla realizzazione di una eventuale nuova vettura. I sindacati, dalla prima all’ultima sigla, sono già pronti a dare battaglia per ottenere chiarezza su programmi e sicurezza occupazionale e per avere un confronto con l’azienda.