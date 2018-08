A causa della presenza in campo del portiere del Matera, Raffaele Ioime - che avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica - il Giudice sportivo della Lega Pro ha decretato la sconfitta a tavolino per 0-3 nella gara di Coppa Italia di serie C (girone L) pareggiata ieri sul campo dai biancoazzurri con il Potenza per 1-1.

La decisione sul derby lucano è stata presa perché nella passata stagione, quando militava in serie D con il Picerno, Ioime aveva subito la sanzione di una giornata di squalifica per la Coppa Italia di categoria, però non scontata a causa dell’eliminazione della formazione lucana.

Nella seconda giornata del girone L, domenica 19 agosto, il Matera affronterà in trasferta il Bisceglie. I pugliesi, domenica 26 agosto, faranno poi visita al Potenza.