Trasporti, Giannini: 240 bus immatricolati nel 2018

BARI - Continua il Piano di rinnovo degli autobus urbani ed extra urbani del trasporto pubblico locale pugliese. Dopo la presentazione dei 33 nuovi bus della STP di Bari, avvenuta ieri alla presenza del governatore Michele Emiliano, l’assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, ha inaugurato stamattina a Brindisi i 29 bus della STP brindisina, portando a 240 il numero dei rotabili immatricolati dall’inizio dell’anno, a progressiva sostituzione dei vecchi bus Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

«Ci siamo prefissi l’ambizioso obiettivo - dice Giannini - di mettere su strada quest’anno ben 400 bus finanziati con le risorse del Patto per la Puglia e del Piano bus ministeriale ('Connettere l’Italià), nel rispetto delle stringenti normative antinquinamento che dal 1° gennaio 2019 vieteranno la circolazione dei bus inquinanti».

Si tratta per la Puglia di un programma che ci vedrà investire, al netto dei cofinanziamenti delle imprese, 130 milioni di euro, inclusi i 68 milioni del PO FERS 2014/2020 a disposizione dei Comuni per i servizi urbani, nel corso del biennio 2018-2019. Un investimento in nuovi bus: ecologici, moderni, sicuri ed adeguati all’utenza con mobilità ridotta che rinnoverà il 35% dell’intera flotta regionale portando l’attuale anzianità media dei 1700 bus in circolazione, dagli attuali 16 anni a meno di dieci.