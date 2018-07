Brindisi, vuole salire su aereo senza biglietto: picchia poliziotti

Nello scalo aeroportuale di Brindisi, un giovane del Burkina Faso avrebbe tentato di imbarcarsi su un aereo senza avere il biglietto, e avrebbe aggredito con calci e pugni poliziotti e finanzieri, uno dei quali sarebbe finito in ospedale. A denunciare «l'ennesima aggressione» alla polizia di è Francesco Pulli, segretario nazionale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), secondo il quale «occorre essere immediatamente dotati di pistola taser». L’uomo, a quanto si è appreso, sarebbe stato prima condotto al pronto soccorso per tentare di calmarlo e poi fermato dalla polizia. «Facciamo appello a questore, prefetto e direttore della polizia di frontiera IX zona di Bari - prosegue - affinché si attivino subito anche per un incremento delle risorse umane».