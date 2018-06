Fibronit, addio all’ultimo edificio

A distanza di un anno esatto dall’abbattimento del primo muro, ieri è partita la demolizione dell’ultimo edificio del sito della ex Fibronit. La demolizione dell’ultimo capannone ha ricevuto il via libera dalla Asl Bari che ha eseguito con esito favorevole la prova fumi per la struttura di confinamento dell’ultimo blocco di edifici (G-H-I).

L’ex fabbrica della morte, frutto della letale presenza di amianto, una volta rasa al suolo, lascerà spazio al parco della rinascita.