Taranto, rogo in zona Lido Checca: decine di ettari di macchia mediterranea in fiamme

TARANTO - Decine di ettari di macchia mediterranea in fiamme a causa di un vasto incendio in zona Lido Checca sulla litoranea Salentina nella marina di Taranto. Secondo le prime notizie, sarebbero state evacuate una decina di famiglie. In fiamme 10 ettari di sterpaglie e macchia. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e da Grottaglie è partito un Fire Boss della Protezione civile.

Il consigliere comunale di Pulsano Angelo Di Lena ha postato un video su Facebook in cui sono ripresi i canadair in azione per spegnere il rogo. «Necessaria una radicale pulizia degli scogli e delle aree di accesso alle spiagge a Marina Di Pulsano prima che si verifichi l'irreparabile anche qui. Non solo le spiagge, ma anche le aree di accesso e gli scogli attigui», ha sottolineato il consigliere Di Lena che avverte: «sono molto preoccupato anche per la situazione di Marina di Pulsano.È dall'inizio dell estate che ne parlo. Per far crescere il turismo bisogna rendere un servizio eccellente. Non solo spiagge pulite ma anche scogli e stradine di accesso a piedi. Nei giorni scorsi ho denunciato la mancata pulizia della passeggiata di accesso a Lido Silvana diventata ricettacolo di spazzatura, erbacce a notevole rischio incendio. Non possiamo pensare che tutto il peso del turismo deve essere supportato dagli imprenditori». E poi conclude: «Il comune deve fare di più e provvedere alla pulizia e disinfestazione.

Il turista che vuole spostarsi sugli scogli non deve trovarsi fra la sporcizia e l'incuria dell’erba alta con tutte le conseguenze che possiamo immaginare oltre topi e scarafaggi».