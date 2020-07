Palagiano, crolla solaio a scuola, famiglie preoccupate: «Tragedia sfiorata»

A Palagiano (Ta) nella scuola elementare e asilo Rodari, in via Bachelet, è crollato il solaio in diverse aule e padiglioni, come testimonia questo video condiviso nelle ultime ore su WhatsApp fra i genitori dei bambini che frequentano l'istituto. Le famiglie, riunite anche sul gruppo Facebook 'Palagiano Attiva' chiedono l'intervento delle istituzioni perché «nel 2020 non possono succedere cose del genere». «Tutto è accaduto nei giorni scorsi, non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere se ci fossero stati lì i nostri figli - protesta un papà - in quella scuola ci vanno le mie figlie piccole e quelle di tanti amici e concittadini. È una tragedia sfiorata. Da quanto tempo non veniva fatta la manutenzione? E se è stata effettuata, chi era il garante di controllo?». Sono tutte domande a cui - a quanto emerge - proverà a rispondere il sindaco nel pomeriggio di oggi, in una conferenza stampa per spiegare le cause e le dinamiche del crollo. Intanto in rete continuano a girare altre immagini inerenti alla stessa scuola, come questi rami di alberi di pino caduti che hanno sfondato muretto e recinzioni.