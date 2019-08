Taranto, brucia treno merci in zona porto, non lontano da stabilimento Mittal

Un'enorme colonna di fumo nero ha invaso Taranto, in particolare la zona del Porto, non lontano dallo stabilimento siderurgico ArcelorMittal: a provocarla è il vagone di un treno merci che sta bruciando, con il suo carico. Non si hanno ulteriori notizie al riguardo, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio.

Dalle 14.40 è stato sospeso il traffico ferroviario sulla linea Metaponto-Taranto, a causa di un incendio che si è verificato nei pressi della stazione di Cagioni a Taranto a bordo di un treno merci che trasporta derrate alimentari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Metaponto (Matera) e Taranto.

(video Todaro)