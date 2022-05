Storie a Mezzogiorno, nel Salento c’è un magico giardino sonoro

LECCE - Nel Salento c'è un posto quasi magico, dove pietra e vento si fondono per dar vita a suoni unici. Il tutto realizzato dalle sapienti mani di Antonio De Luca, artista salentino che trasforma i sassi caveosi in pura musica. Un viaggio in un giardino sonoro che non si vede solo con gli occhi ma che si può ascoltare soprattutto con le orecchie.

De Luca porta avanti una ricerca precisa e rigorosa sulla sua terra e sugli elementi che nella nostra Puglia abbondano.

Ha aperto per noi il suo studio, dove ha realizzato un giardino sonoro a ridosso di un vasto territorio estrattivo, dove vengono cavati e modellati i conci che andranno a formare nuove costruzioni in tutta la Regione e in ogni altro angolo del mondo. Il suo è un rifugio utopico dal mondo esterno ma è anche parte integrante dello spazio pubblico salentino.

Il vento si incanala nelle architetture sonore che Antonio ha costruito nel corso dei decenni, sugli ulivi morti, sul tetto del fabbricato che ospita le opere e gli strumenti di lavoro che usa quotidianamente. Altroce intorno a lui, ci sono tutta una serie di strutture sonanti e De Luca è il loro direttore d’orchestra. Questo posto magico, surreale è stato concepito, realizzato e custodito attraverso atti di resilienza ideati ben prima che questo termine tornasse così in voga.



Per assaporare al meglio questo viaggio che vi proponiamo con Gli Speciali della Gazzetta del Mezzogiorno vi consigliamo di chiudere gli occhi e di indossare delle cuffie: spingete play e ascoltate.

"Ascoltarlo per vederci dentro qualcosa di diverso..."

*Speciali a cura di Graziana Di Santo e Fabrizio Bellomo (ArtsMedia) per la Gazzetta del Mezzogiorno